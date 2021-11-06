Хосеп Гвардиола: Роналду будет забивать и в 75 лет. Хорошо, что он вернулся в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча против «Манчестер Юнайтед» в рамках 11-го тура чемпионата Англии.

«В 75 лет Роналду, возможно, будет на пенсии, но он будет играть в футбол на своем собственном барбекю и будет забивать голы. Такие игроки, как Месси, как он - то, что они сделали за последние 10 лет в мировом футболе, все забивая и забивая голы, помогая своим командам побеждать, говорит само за себя. Для АПЛ хорошо, что он вернулся», - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Матч «Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити» состоится сегодня, 6 ноября, на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени.

После 10 туров в АПЛ «МЮ» с 17 очками занимает пятую позицию в турнирной таблице. «МС» расположился на третьей строчке, имея в своем активе 20 очков.