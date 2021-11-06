Фернандеш обозначил главную задачу «Манчестер Юнайтед» в матче с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился ожиданиями от матча против «Манчестер Сити» в рамках 11-го тура чемпионата Англии.

«Это особенный матч, в котором все может изменить любой эпизод. Можно готовиться к нему как угодно, но отдельные игроки должны показать нечто особенное в такой встрече, чтобы решить ее исход. Не пропустить - это наша главная задача, ведь мы знаем, что у нас в команде есть люди, способные забивать. Если мы не пропустим, то можем забить в любой момент», - приводит слова Фернандеша Sky Sports.

Матч «Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити» состоится сегодня, 6 ноября, на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени.

После 10 туров в АПЛ «МЮ» с 17 очками занимает пятую позицию в турнирной таблице. «МС» расположился на третьей строчке, имея в своем активе 20 очков.