Пресняков считает, что матч «Спартак» - «Локомотив» станет определяющим для Витории

Заслуженный артист России Владимир Пресняков-старший поделился ожиданиями от матча 14-го тура чемпионата России между московскими «Спартаком» и «Локомотивом».

«Посмотрим, выйдут ли игроки «Спартака», как любит говорить Евгений Ловчев, с горящими глазами или мы снова увидим картину предыдущих матчей. Матч с «Локомотивом» - ключевой для Руя Витории. Для него сейчас вообще каждая последующая игра будет ключевой. Победа над «Локомотивом» тоже не станет его индульгенцией», - приводит слова Преснякова «СЭ».

Матч «Спартак» - «Локомотив» состоится завтра, 7 ноября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым.

После 13 туров в РПЛ «Спартак» с 18 очками занимает девятое место. «Локомотив» расположился на второй позиции, имея в своем активе 24 очка.