Каррера готов вернуться в «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил о готовности вернуться в московский клуб.

«Готов ли я обсудить возвращение с клубом? Я всегда готов вернуться в «Спартак»! Но, к сожалению, пока я не могу покинуть Италию», - приводит слова Карреры «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 57-летний специалист возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год и привел команду к первому за 16 лет чемпионству России.

Красно-белые после 13 туров занимают девятое место в российской премьер-лиге, набрав 18 очков.