Каррера готов вернуться в «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил о готовности вернуться в московский клуб.
«Готов ли я обсудить возвращение с клубом? Я всегда готов вернуться в «Спартак»! Но, к сожалению, пока я не могу покинуть Италию», - приводит слова Карреры «Спорт-Экспресс».
Напомним, что 57-летний специалист возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год и привел команду к первому за 16 лет чемпионству России.
Красно-белые после 13 туров занимают девятое место в российской премьер-лиге, набрав 18 очков.
источник: «Спорт-Экспресс»