Боярский не верит, что Черчесова зовут в сборную Польши

Народный артист РСФСР Михаил Боярский скептически относится к информации о том, что бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавит национальную команду Польши.

«Огромную зарплату в Польше ему платить никто не будет, поэтому я в такие слухи не верю. Это все чушь. Пусть идет в «Спартак» — тогда им еще долго придется плестись позади «Зенита», - приводит слова Боярского Sport24.ru.

Напомним, что Черчесов руководил варшавской «Легией», с которой выигрывал польскую экстраклассу.