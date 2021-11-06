Итальянский журналист сообщил, что «Спартак» близок к закрытию сделки с Ваноли

Журналист итальянской La Gazzetta dello Sport Лука Бьянкин рассказал подробности переговоров между московским «Спартаком» и итальянским тренером Паоло Ваноли.

«Переговоры продолжаются, я не говорю, что они уже завершены, но, насколько мне известно, стороны довольно близки к закрытию сделки. Я не знаю точно, когда конкретно начались переговоры, но точно не вчера или позавчера. По моей информации, Ваноли сказал Антонио Конте, что он не поедет с ним в «Тоттенхэм», потому что к тому моменту уже разговаривал со «Спартаком». Так что речь где-то о прошлой неделе. Что касается продолжительности контракта, деталей не знаю», - приводит слова Бьянкина «РБ-Спорт».

Ранее российские СМИ сообщили, что Ваноли может возглавить «Спартак» после зимней паузы, если до нее результаты красно-белых при нынешнем главным тренере португальце Руе Витории не улучшаться.

«Спартак» после 13 туров занимает девятое место в российской премьер-лиге, набрав 18 очков.