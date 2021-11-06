ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
«Манчестер Сити» оказался сильнее «Манчестер Юнайтед» в 11-м туре АПЛ
06 ноября 17:24
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Манчестер Юнайтед"

«Манчестер Сити» оказался сильнее «Манчестер Юнайтед» в 11-м туре АПЛ

Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд».

«Манчестер Сити» в гостевом матче 11-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0.

Оба гола были забиты в первом тайме, сначала защитник Эрик Байи отправил мяч в свои ворота (7-я минута), а уже в конце первого игрового отрезка забил Бернарду Силва.

Таким образом, «горожане» набрали 23 очка и поднялись на второе место турнирной таблицы, а «красные дьяволы» остались на пятой строчке с 17 очками.

В следующем туре «МЮ» сыграет 20 ноября в гостях против «Уотфорда», а «Ман. Сити» на следующий день примет «Эвертон».

АПЛ

11-й тур

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) - «Манчестер Сити» (Манчестер) - 0:2 (0:2)

Голы: Байи, 7 (Автогол), Бернарду Силва, 45

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Байи (Санчо, 46), Шоу (Теллес, 73), Фред (ван де Бек, 80), Бруну Фернандеш, Мактомини, Роналду, Гринвуд (Рэшфорд, 67).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Гюндоган, де Брюйне, Родри, Бернарду Силва, Фоден, Габриэл Жезус.

Предупреждения: Жоау Канселу, 48, Бернарду Силва, 58, Роналду, 90.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Медведева: "Ледниковый период" - полезный проект для МилохинаВидео выступления Майи Хромых на Гран-при ИталииОпубликовано видео короткой программы Майи Хромых на третьем этапе Гран-при в Турине
«Этот сезон не спасти, но Хави пришел надолго». Экс-участник каталонских дерби — о новом тренере «Барселоны»
Бывший защитник «Эспаньола», «Осасуны» и «Алавеса» Дмитрий Кузнецов поделился с «Плеймейкером» мнением о назначении Хави на пост главного тренера «Барселоны».
«Безбашенный Эджуке — слабый аргумент против опыта южан: будет 2:0». Прогноз Ловчева на матч «Сочи» — ЦСКА
По мнению лучшего футболиста страны 1972 года Евгения Ловчева, в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги команда Владимира Федотова по игре превзойдет армейцев и одержит победу (6 ноября, 19:00).
«Стиль «Ливерпуля» принесет победу 2:1». Ловчев — о матче «Динамо» — «Краснодар»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев оценил для «Плеймейкера» шансы в одном из центральных матчей 14-го тура Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Краснодаром» (6 ноября, 16:30).
С Виторией — всё? Похоже, «Спартак» больше не верит в португальца и нацелился на экс-помощника Конте
Итальянские инсайдеры пишут о начале переговоров красно-белых с Паоло Ваноли, который когда-то забивал за «Парму» в Лужниках, а затем ассистировал Антонио Конте.
Пятый подиум для Переса, победа «Феррари» над «Маклареном». Расклады и ставки на Гран-при Мексики
5 - 7 ноября на автодроме имени братьев Родригес пройдет 18-й этап «Формулы-1». Главной интригой остается борьба за лидерство в общем зачете между Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном (их разделяют 12 очков), но героем уик-энда вполне может стать хозяин трассы мексиканец Серхио Перес.
Шок? Сенсация? А вот и нет! Как Щербакова и Хромых проиграли короткую программу… бельгийке
В Турине стартовал 3-й этап Гран-при. После короткой программы лидирует Луна Хендрикс из Бельгии, россиянки Майя Хромых и Анна Щербакова отстают на 1,48 и 1,79 балла соответственно.
Карпин троллит Модрича… А ведь Лука когда-то забивал «Спартаку», где Валерий Георгиевич был гендиром, а Дзюба — бомбардиром
Главный тренер сборной России Валерий Карпин снова оказался в центре внимания.
343 гола Роналду, Месси, Левандовски в Лиге чемпионов: динамика по сезонам
Криштиану Роналду, Лионель Месси и Роберт Левандовски продолжают улучшать свои показатели в Лиге чемпионов и еще долго будут оставаться лучшими бомбардирами в истории турнира. Пока ЛЧ взяла паузу, вспоминаем в нашем видео, как португальцу, аргентинцу и поляку удалось наколотить на троих почти 350 мячей.
Новый спонсор «Спартака», оживший дух Ричарда Третьего и перчатки Де Хеа в обзоре мемов
Главные события еврокубковой недели в картинках и остротах.
«Величайший боксер современности заберет четвертый пояс». Прогноз Валуева на бой Альварес — Плант
Экс-чемпион мира по боксу, эксперт БК «Лига Ставок» Николай Валуев поделился ожиданиями от боя за звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе, в котором 7 ноября 2021 года в Лас-Вегасе встретятся мексиканец Сауль Альварес и американец Калеб Плант.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика