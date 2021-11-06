«Манчестер Сити» оказался сильнее «Манчестер Юнайтед» в 11-м туре АПЛ

«Манчестер Сити» в гостевом матче 11-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0.

Оба гола были забиты в первом тайме, сначала защитник Эрик Байи отправил мяч в свои ворота (7-я минута), а уже в конце первого игрового отрезка забил Бернарду Силва.

Таким образом, «горожане» набрали 23 очка и поднялись на второе место турнирной таблицы, а «красные дьяволы» остались на пятой строчке с 17 очками.

В следующем туре «МЮ» сыграет 20 ноября в гостях против «Уотфорда», а «Ман. Сити» на следующий день примет «Эвертон».

АПЛ