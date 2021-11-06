Борис Игнатьев: Черчесов на посту главного тренера сборной Польши - вполне реально

Российский тренер Борис Игнатьев верит в то, что бывший наставник сборной России Станислав Черчесов может возглавить национальную команду Польши.

«Черчесов на посту главного тренера сборной Польши — вполне реальная вещь. Какие могут быть возражения? Черчесов вообще способен тренировать любую сборную в мире. Он квалифицированный специалист. Убежден, что Станислав Саламович может дать хороший результат. А руководить Левандовски или кем-то еще — это не какая-то сложность. Любой игрок четко понимает, что обязан выполнять задания тренера», - приводит слова Игнатьева Sport24.ru.

Напомним, что Черчесов руководил варшавской «Легией», с которой выигрывал польскую экстраклассу.

Сборная Польши занимает второе место в отборочной группе I на чемпионат мира в Катаре, отставая от лидера Англии на три очка.