Ринат Билялетдинов: Смолов играет в стиле Ибрагимовича

Бывший тренер московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов рассказал, как изменилась игра нападающего Федора Смолова с приходом немецкого специалиста Маркуса Гисдоля.

«Да, он сейчас играет в стиле Ибрагимовича. Стал уходить с передней линии в глубину поля для приема мяча и там организовывать атаку. При этом успевает и разогнать, и завершать, что весьма ценно. Хороший подход. Есть такая манера игры. Златан в этом отношении — самый яркий пример. Когда он перешагнул рубеж 35 лет, начал так действовать. Брал на себя и диспетчерские функции. Если Смолов сможет перестроиться и начать действовать так на постоянной основе, то для «Локомотива» и для сборной это станет большим подспорьем», - приводит слова Билялетдинова RT.

Гисдоль пришел в «Локомотив» 10 октября, сменив на посту главного тренера сербского специалиста Марко Николича.

В текущем сезоне Смолов в 16 играх во всех турнирах отличился семью голами, при этом в активе 31-летнего нападающего нет ни одной результативной передачи.