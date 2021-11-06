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«Крылья Советов» на своем поле разгромили «Химки»

Встреча прошла в Самаре на «Солидарность Арене» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
«Крылья Советов» на своем поле разгромили «Химки»
06 ноября 2021 18:27
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК «Крылья Советов»

Футболисты самарских «Крыльев Советов» одержали победу над подмосковными «Химками» в матче 14-го тура чемпионата российской премьер-лиги.

В составе «самарцев» голами отметились Владислав Сарвели (20-я минута), Иван Сергеев (39, пен.) и Роман Ежов (71).

После этой победы «Крылья Советов» набрали 22 очка и поднялись на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Химки», потерпев шестое поражение в сезоне, с 12 очками занимают 15-е место в чемпионате.

РПЛ
14-й тур

«Крылья Советов» - «Химки» - 3:0 (2:0)

Голы: Сарвели, 20. Сергеев, 39 (пен.). Ежов, 71.3

«Крылья Советов»: Ломаев, Зеффан, Чернов, Бегич, Ежов (Липовой, 81), Горшков (Бейл, 76), Зиньковский (Пиняев, 73), Витюгов (Якуба, 73), Пруцев, Сергеев, Сарвели (Глушенков, 77).

«Химки»: Лантратов, Данилкин (Садыгов, 76), Карпов, Филин, Идову (Набиуллин, 76), Боженов, Дагерстоль (Сабович, 80), Глушаков, Трошечкин (Соколов, 64), Кухарчук (Адеми, 64), Мирзов.

Предупреждения: Витюгов (4), Идову (29), Карпов (39), Данилкин (45), Горшков (67), Филин (71), Зеффан (87).

источник: «Советский спорт»
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