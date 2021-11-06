«Крылья Советов» на своем поле разгромили «Химки»

Футболисты самарских «Крыльев Советов» одержали победу над подмосковными «Химками» в матче 14-го тура чемпионата российской премьер-лиги.
В составе «самарцев» голами отметились Владислав Сарвели (20-я минута), Иван Сергеев (39, пен.) и Роман Ежов (71).
После этой победы «Крылья Советов» набрали 22 очка и поднялись на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Химки», потерпев шестое поражение в сезоне, с 12 очками занимают 15-е место в чемпионате.
РПЛ
14-й тур
«Крылья Советов» - «Химки» - 3:0 (2:0)
Голы: Сарвели, 20. Сергеев, 39 (пен.). Ежов, 71.3
«Крылья Советов»: Ломаев, Зеффан, Чернов, Бегич, Ежов (Липовой, 81), Горшков (Бейл, 76), Зиньковский (Пиняев, 73), Витюгов (Якуба, 73), Пруцев, Сергеев, Сарвели (Глушенков, 77).
«Химки»: Лантратов, Данилкин (Садыгов, 76), Карпов, Филин, Идову (Набиуллин, 76), Боженов, Дагерстоль (Сабович, 80), Глушаков, Трошечкин (Соколов, 64), Кухарчук (Адеми, 64), Мирзов.
Предупреждения: Витюгов (4), Идову (29), Карпов (39), Данилкин (45), Горшков (67), Филин (71), Зеффан (87).