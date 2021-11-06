Ринат Билялетдинов считает, что Гисдоль может добавить «Локомотиву» шансов победить в РПЛ

Загадочная Лика. Та самая девушка капитана NaVi, которая ответила ему «да», как только он с товарищами выиграл миллион долларов

Представляем девушку дня - будущую жену Кирилла BoombI4 Михайлова, капитана киберспортивной команды Natus Vincere, которая 7 ноября 2021 года стала победителем PGL Major по CS:GO в Стокгольме.