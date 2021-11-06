Ринат Билялетдинов считает, что Гисдоль может добавить «Локомотиву» шансов победить в РПЛ

Бывший тренер московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов на примере гостевого матча «железнодорожников» против Галатасарая в Лиге Европы (1:1) рассказал, какую игру красно-зеленым хочет поставить немецкий специалист Маркус Гисдоль.
«Локомотив» выглядел достойно. Боролся за мяч в центре поля. Казалось бы, до ворот и тех и других еще далеко. Но из борьбы в борьбу, в темп. Это качество немецкого футбола, Бундеслиги. Если тренер сумеет это привить игрокам и у железнодорожников получится играть в темпе, то они прибавят и будут иметь больше шансов на победу во внутреннем первенстве», - приводит слова Билялетдинова RT.
Гисдоль пришел в «Локомотив» 10 октября, сменив на посту главного тренера сербского специалиста Марко Николича.
источник: «RT на русском»