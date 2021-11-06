«Бавария» дома обыграла «Фрайбург»

«Бавария» в домашнем матче 11-го тура бундеслиги победила «Фрайбург» со счетом 2:1.

В составе мюнхенской команды забивали Леон Горецка (30-я минута) и Роберт Левандовскки (75). У гостей отличился Яник Хеберер (90+2)

Таким образом, «Бавария» набрала 28 очков и закрепилась на первом месте в турнирной таблице, а «Фрайбург» остался на третьей строчке с 22 очками.

В следующем туре «Бавария» сыграет в гостях против «Аугсбурга», а «Фрайбург» примет «Айнтрахат».

Бундеслига

11-й тур

«Бавария» (Мюнхен) - «Фрайбург» (Фрайбург) - 2:1 (1:0)

Голы: Горецка, 30, Левандовски, 75 - Хеберер, 90+2

«Бавария»: Нойер, Зюле, Эрнандес (Ньянзу, 84), Упамекано, Дэвис, Горетцка (Толиссо, 71), Киммих, Мюллер (Мусиала, 71), Левандовски, Коман (Гнабри, 66), Сане (Шупо-Мотинг, 84).

«Фрайбург»: Флеккен, Кюблер (Сильдийя, 80), Гульде (Демирович, 80), Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Хефлер, Эггештайн (Хаберер, 73), Грифо, Чжон Ву Ен (Шаде, 60), Хелер.