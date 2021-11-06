«Челси» упустил победу над «Бернли»

«Челси» в домашнем матче 11-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) сыграл вничью с Бернли со счетом 1:1.
На гол полузащитника «синих» Кая Хавертца (33-я минута) гости ответили точным ударом форварда Матея Выдры (79).
Таким образом, «Челси» набрал 26 очков и остался лидером АПЛ, Бернли, имея восемь очков, остался в зоне вылета на 18-м месте.
В следующем туре «Челси» сыграет на выезде с «Лестером», а «Бернли» примет «Кристал Пэлас».
АПЛ
11-й тур
«Челси» (Лондон) - Бернли (Бернли) - 1:1 (1:0)
Голы: Хавертц, 33 - Выдра, 79
источник: «Советский спорт»