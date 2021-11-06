«Барселона» упустила победу над «Сельтой», ведя в три мяча после первого тайма

«Барселона» в гостевом матче 13-го тура испанской примеры сыграла вничью с «Сельтой» со счетом 3:3.
На голы футболистов каталонской команды Ансу Фати (5-я минута), Серхи Бускетса (18) и Мемфиса Депая (34) хозяева поля ответили точным ударом Нолито (73) и дублем Яго Аспаса (51, 90+6).
Таким образом, «Барселона» набрала 17 очков и поднялась на девятое место турнирной таблицы, «Сельта» стала 13-й, добыв 12 очков.
В следующем туре «Сельта» примет «Вильярреал», а «Барселона» сыграет дома против «Эспаньола».
Примера
13-й тур
«Сельта» (Виго) - «Барселона» (Барселона) - 3:3 (3:0)
Голы: Аспас, 51, 90+6, Нолито, 73 - Фати, 5, Бускетс, 18, Депай, 34
источник: «Советский спорт»