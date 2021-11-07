Василий Березуцкий: ЦСКА полностью провалил первый тайм матча с «Сочи»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал разгромное поражение своей команды от «Сочи» (1:4) в матче 14-го тура чемпионата России.

«Пропустили два быстрых необязательных гола, из-за чего первый тайм провалили полностью. После таких мячей команда была обескуражена, пропустили следом и третий. Во втором тайме играли явно лучше, но после такой первой половины встречи это было не сложно. Могли забить и второй мяч, но не получилось», - приводит слова специалиста пресс-служба московского клуба.

В составе «барсов» по голу забили Артур Юсупов (4-я минута) и Игорь Юрганов (87), также дублем отличился Матео Кассьера (14, 16). У армейцев отличился Бактиер Зайнутдинов (57).

Таким образом, «Сочи» набрал 27 очков и поднялся на второе место турнирной таблицы, ЦСКА остался пятым с 23 очками.

В следующем туре 21 ноября ЦСКА примет «Химки», а «Сочи» сыграет дома с «Рубином».