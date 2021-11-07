Тренер «Сочи» Федотов - о победе над ЦСКА: Мы могли забить и больше

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал победу над московским ЦСКА (4:1) в матче 14-го тура чемпионата России.

«Были наши болельщики, зрители и настоящий футбольный антураж. Это добавляет командам драйва, они показывают себя с лучшей стороны. Первый тайм нам удался. Мы могли забить и больше. Но есть большие вопросы по второму тайму. Мы выдержали натиск, оборонялись самоотверженно», - приводит слова Федотова пресс-служба сочинского клуба.

В составе «барсов» по голу забили Артур Юсупов (4-я минута) и Игорь Юрганов (87), также дублем отличился Матео Кассьера (14, 16). У армейцев отличился Бактиер Зайнутдинов (57).

Таким образом, «Сочи» набрал 27 очков и поднялся на второе место турнирной таблицы, ЦСКА остался пятым с 23 очками.

В следующем туре 21 ноября ЦСКА примет «Химки», а «Сочи» сыграет дома с «Рубином».