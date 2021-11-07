Казанский считает, что после еврокубков в матче «Спартак» - «Локомотив» будет много ошибок

Комментатор Денис Казанский поделился ожиданиями от матча 14-го тура чемпионата России «Спартак» - «Локомотив».

«Я бы оттолкнулся от игр в еврокубках у тех и других. Это были сложные путешествия в Лестер и в Стамбул. Как раз такие поездки отнимают огромное количество сил и энергии. В матче таких команд между собой (после настолько тяжелых «гастролей») фактор усталости скажется. Думаю, что скажется он во втором тайме, там пойдут ошибки», - приводит слова Казанского «РБ-Спорт».

Матч «Спартак» - «Локомотив» состоится сегодня, 7 ноября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым.

После 13 туров в РПЛ «Спартак» с 18 очками занимает девятое место. «Локомотив» расположился на второй позиции, имея в своем активе 24 очка.