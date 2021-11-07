Рауль Рианчо: Увольнение Витории до зимней паузы будет большой ошибкой «Спартака»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо накануне матча против «Локомотива» в рамках 14-го тура чемпионата России высказал мнение, что московскому клубу пока не стоит увольнять Руя Виторию с поста главного тренера.

«Увольнение Витории до зимней паузы будет большой ошибкой «Спартака». Ноябрь имеет решающее значение для того, чтобы увидеть истинный потенциал команды в этом сезоне. И вообще, неужели все проблемы решатся со сменой тренера? Мне кажется, это не главная проблема «Спартака», - приводит слова специалиста Sport24.

Матч «Спартак» - «Локомотив» состоится сегодня, 7 ноября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым.

После 13 туров в РПЛ «Спартак» с 18 очками занимает девятое место. «Локомотив» расположился на второй позиции, имея в своем активе 24 очка.