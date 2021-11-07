Властимил Петржела: «Спартак» - фаворит в предстоящем матче с «Локомотивом»

Бывший тренер петербургский «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча «Спартака» и «Локомотива» в рамках 14-го тура чемпионата России.

«Это дерби, большое событие для команд и болельщиков. «Спартак» - фаворит в предстоящем матче. Но в этой встрече будет ничья. Московские команды часто играют между собой вничью. Может быть это последний матч для Руя Витории? Это их проблемы. Я не уверен, что «Спартак» проиграет», - приводит слова Петржелы «СЭ».

Матч «Спартак» - «Локомотив» состоится сегодня, 7 ноября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым.

После 13 туров в РПЛ «Спартак» с 18 очками занимает девятое место. «Локомотив» расположился на второй позиции, имея в своем активе 24 очка.