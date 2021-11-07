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Бруну Фернандеш: Мы должны меньше говорить и больше делать

«Манчестер Юнайтед» уступил на своем поле «Манчестер Сити» со счетом 0:2.
07 ноября 2021 12:41

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:2) в матче 11-го тура чемпионата Англии.

«Мы должны меньше говорить и больше делать. Мы должны измениться, потому что-то, что случилось, происходило с нами уже очень много раз. Мы сделали недостаточно. Если хотим быть на одном уровне с «Манчестер Сити», то нужно делать больше. «Сити» показал, что мы далеко не на одном уровне с этой командой. Всем нужно взглянуть на себя. Нужно посмотреть в зеркало и понять, что ты делаешь не так. Нельзя изменить чей-то характер, нужно посмотреть на себя и понять, в чем ты можешь прибавить», - приводит слова Фернандеша BBC.

Оба гола были забиты в первом тайме, сначала защитник Эрик Байи отправил мяч в свои ворота (7-я минута), а уже в конце первого игрового отрезка забил Бернарду Силва.

Таким образом, «горожане» набрали 23 очка и поднялись на второе место турнирной таблицы, а «красные дьяволы» остались на пятой строчке с 17 очками.

В следующем туре «МЮ» сыграет 20 ноября в гостях против «Уотфорда», а «Ман. Сити» на следующий день примет «Эвертон».

источник: BBC
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