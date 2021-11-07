Дмитрий Булыкин: «Локомотив» и «Спартак» должны порадовать болельщиков

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча «Спартака» и «Локомотива» в рамках 14-го тура чемпионата России.

«Ожидания дерби и хорошей игры. После сложных еврокубковых матчей командам будет очень тяжело. Но дерби и ажиотаж вокруг этого матча помогут командам держать такую же интенсивность, какая была в еврокубках. И «Локомотив», и «Спартак» должны порадовать болельщиков», - приводит слова Булыкина «РБ-Спорт».

Матч «Спартак» - «Локомотив» состоится сегодня, 7 ноября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым.

После 13 туров в РПЛ «Спартак» с 18 очками занимает девятое место. «Локомотив» расположился на второй позиции, имея в своем активе 24 очка.