Мухсин Мухамадиев: В матче «Спартака» и «Локомотива» многое решит длина скамейки

Бывший футболист Мухсин Мухамадиев поделился ожиданиями от матча «Спартака» и «Локомотива» в рамках 14-го тура чемпионата России.

«Первое: у кого характер крепче, в такой ситуации это очень важно. Второе: многое решит длина скамейки. А вот ее пока «Локомотиву» не хватает, видно, что усиление состава необходимо. И если бы летом не были сделаны приобретения, сейчас пришлось бы намного тяжелее…», - приводит слова Мухамадиева Sport24.

Матч «Спартак» - «Локомотив» состоится сегодня, 7 ноября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым.

После 13 туров в РПЛ «Спартак» с 18 очками занимает девятое место. «Локомотив» расположился на второй позиции, имея в своем активе 24 очка.