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«Ничья не устраивает». Семин считает, что переигровка матча с «Галатасараем» на пользу «Локомотиву»

Турецкий клуб подал жалобу на работу арбитра.
07 ноября 2021 14:46
автор: Максим Скороходов

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин считает, что переигровка гостевого матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы (1:1) выгодна «железнодорожникам».

Напомним, что турецкий клуб требует присудить техническое поражение российской команде или назначить переигровку из-за того, что главный арбитр встречи Сандро Шерер не удалил защитника «Локомотива» Дмитрия Живоглядова, которому сначала была показана одна желтая карточка, а потом после сложившейся из-за данного фола потасовки - и вторая.

«Переигровка матча — это хороший вариант для «Локомотива». Ничья никак не устраивает команду, необходимо побеждать. Если будет переигровка, то есть шанс изменить результат в свою пользу и продолжить борьбу за выход в плей-офф Лиги Европы. Будет ли она? Не знаю, это тонкости регламента», - приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

Добавим, что с учетом ничьи в Стамбуле, «Локомотив» набрал два очка и занимает последнее место в группе Е, «Галатасарай» - лидирует в квартете, имея восемь очков.

источник: «Спорт-Экспресс»
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