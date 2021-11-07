Агент Рамоса уверен, что защитник будет играть за «ПСЖ»

Рене Рамос, который является братом и агентом испанского защитника Серхио Рамоса, уверен, что чемпион мира будет играть за «ПСЖ», куда перешел в статусе свободного агента прошедшим летом.

«Серхио не планирует завершать карьеру или разрывать свой контракт с клубом. В этом нет сомнений. Пока что у него физическая проблема. Он будет играть, когда сможет», - приводит слова Рене RT, ссылаясь на El Mundo.

Добавим, что на данный момент Рамос набирает форму после того, как имел проблемы с малоберцовой костью.