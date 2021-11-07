«Зенит» не смог в меньшинстве обыграть «Урал»

«Зенит» в гостевом матче 14-го тура российской премьер-лиги сыграл вничью с «Уралом» со счетом 0:0.

Отметим, что команда из Санкт-Петербурга доигрывала матч вдесятером: на 51-й минуте прямую красную карточку получил бразильский полузащитник Клаудиньо.

Сине-бело-голубые остаются лидером чемпионата, набрав 30 очков, «шмели» все еще последние, но уже с 11 очками.

В следующем туре «Зенит» 19 ноября дома примет «Нижний Новгород», а «Урал» на следующий день сыграет на выезде «Крыльями Советов».

РПЛ

14-й тур

«Урал» - «Зенит» - 0:0

«Урал»: Помазун, Кулаков, Мамин, Адамов, Кузьмичев, Гогличидзе, Егорычев (Гаджимурадов, 74), Колесниченко (Железнов, 81), Аугустыняк, Йовичич (Гагнидзе, 70), Бикфалви.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Ракицкий (Малком, 46), Чистяков, Круговой, Барриос, Вендел (Мостовой, 86), Дзюба (Ерохин, 46), Азмун, Клаудиньо.

Предупреждения: Егорычев, 20, Ракицкий, 34, Чистяков, 87.

Удаление: Клаудиньо, 51