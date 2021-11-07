Президент «Урала» Иванов: Толку нет в обжаловании неудаления Ракицкого

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб не будет обжаловать непоказ второй желтой карточки защитнику «Зенита» Ярославу Ракицкому, так как в этом нет толка.

«Матч был хороший, бились, старались. На равных играли, могли выиграть, могли проиграть. Но моментов у нас было побольше. Будем ли обжаловать неудаление Ракицкого в ЭСК? Нет, ничего не будем делать. А какой смысл? Мы постоянно жалуемся, но толку-то нет», — сказал Иванов «Чемпионату».

Сине-бело-голубые остаются лидером чемпионата, набрав 30 очков, «шмели» все еще последние, но уже с 11 очками.

В следующем туре «Зенит» 19 ноября дома примет «Нижний Новгород», а «Урал» на следующий день сыграет на выезде «Крыльями Советов».