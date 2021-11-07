«Урал» стал первой командой РПЛ нынешнего сезона, которой «Зенит» не смог забить

Матч 14-го тура между «Уралом» и «Зенитом» проходил в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершился со счетом 0:0. На 62-й минуте был удален полузащитник гостей Клаудиньо за грубый подкат.

Таким образом, «Урал» стал первой командой, против которой «Зенит» не смог забить в текущем сезоне чемпионата России.

Ранее в этом сезоне «Зенит» уходил с поля без забитых мячей только в матчах Лиги чемпионов с «Ювентусом» (0:1) и «Челси» (0:1).

Сине-бело-голубые остаются лидером чемпионата, набрав 30 очков, «шмели» все еще последние, но уже с 11 очками.

В следующем туре «Зенит» 19 ноября дома примет «Нижний Новгород», а «Урал» на следующий день сыграет на выезде «Крыльями Советов».