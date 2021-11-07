«Эвертон» - «Тоттенхэм»: Конте проводит первый матч во главе «шпор» в АПЛ

Сегодня, 7 ноября, на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле состоится матч 11-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Тоттенхэмом». Старт матча намечен на 17:00 мск.

«Эвертон»: Пикфорд, Коулмэн, Годфри, Кин, Динь, Таунсенд, Делф, Аллан, Грэй, Гордон, Ришарлисон.

«Тоттенхэм»: Льорис, Эмерсон, Дайер, Дэвис, Ромеро, Регилон, Сон Хын Мин, Лукас Моура, Хейбьерг, Скипп, Кейн.

Перед началом очного противостояния команды находятся на соседних местах в турнирной таблице. На счету «ирисок» 14 очков и 11 место, у «шпор» 15 баллов и 10 место в АПЛ.