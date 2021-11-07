«Рома» проиграла «Венеции», Шомуродов забил гол и отдал голевую передачу

«Рома» в гостевом матче 12-го тура серии А проиграла Венеции со счетом 2:3.

В составе «римлян» бывший нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов забил гол (43-я минута) и отдал результативную передачу на Терри Абрахама (45+2).

У победителей отличились Маттиа Кальдара (3), Маттиа Араму с пенальти (65) и Дэвид Окереке (74).

Таким образом, «Венеция» набрала 12 очков и поднялась на 14-е место в турнирной таблице, а «Рома» осталась с 19 очками на пятой строчке.

В следующем туре «Венеция» в гостях сыграет с «Болоньей», а «Рома» - на везде против «Дженоа»

Серия А

12-й тур

«Венеция» - «Рома» - 3:2 (1:2).

Голы: Кальдара, 3, Араму, 65, Окереке, 74 - Шомуродов, 43, Абрахам, 45+2