Шевченко стал главным тренером «Дженоа»

Украинский специалист Андрей Шевченко стал главным тренером итальянского «Дженоа».

Ранее сообщалось, что украинский специалист подпишет контракт до 2024 года. Шевченко будет получать в клубе 2 миллиона евро в год плюс бонусы. Его помощником в клубе станет Мауро Тассотти. Прошлым наставником «грифонов» был Давиде Баллардини.

Напомним, экс-игрок «Милана» Шевченко ранее возглавлял национальную сборную Украины в период с 2016 по 2021 годы. Он покинул команду после поражения в 1/4 финала от Англии (0:4). Во главе сборной он одержал 25 побед в 52 играх.