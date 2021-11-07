Украинский журналист считает, что Миранчук может перейти в «Дженоа» к Шевченко

Украинский журналист Артем Франков считает, что новый главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко может пригласить в свою команду российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Думаю, что с приходом Шевченко в «Дженоа» у Алексея Миранчука повысились шансы попасть в команду. Никаких политических закидонов точно не будет, Андрей в этом плане человек компетентный. Язык у них один, думаю, это им может пойти на пользу», - приводит слова Франкова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в текущем сезоне Миранчук сыграл восемь матчей за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отдал одну голевую передачу.