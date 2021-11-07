Сергей Семак: Во втором тайме опасности у наших игроков было больше, чем в первом

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью в матче с аутсайдером чемпионата - «Уралом» (0:0).

«В первом тайме много контролировали мяч, но остроты с этого никакой не имели. Был расчёт на то, что два высоких форварда будут выигрывать единоборства после фланговых передач, но это не совсем оправдалось.

Хотя даже в меньшинстве во втором тайме были какие-то подходы, моменты для взятия ворот. Сложно их назвать голевыми, но какая-то опасность возникала, и её было больше, чем в первом тайме», — сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».

Сине-бело-голубые остаются лидером чемпионата, набрав 30 очков, «шмели» все еще последние, но уже с 11 очками.

В следующем туре «Зенит» 19 ноября дома примет «Нижний Новгород», а «Урал» на следующий день сыграет на выезде «Крыльями Советов».