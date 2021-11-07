Экс-начальник «Локомотива» Сухина: Судья должен был показать вторую желтую Ракицкому

Бывший российский арбитр, экс-глава «Локомотива» Станислав Сухина прокомментировал решение главного судьи матча 14-го тура РПЛ Урал - «Зенит» Игоря Панина не показывать вторую желтую Ракицкому в конце первого тайме.

На 43-й минуте Панин решил не показывать желтую карточку защитнику «Зенита» Ярославу Ракицкому, он рукой остановил уральского защитника Дениса Кулакова возле штрафной площади. К тому времени Ракицкий уже имел «горчичник».

«По моему мнению, тут должна была быть вторая желтая карточка. Арбитр ошибся в этом эпизоде», — сказал Сухина Sport24.

Сине-бело-голубые остаются лидером чемпионата, набрав 30 очков, «шмели» все еще последние, но уже с 11 очками.

В следующем туре «Зенит» 19 ноября дома примет «Нижний Новгород», а «Урал» на следующий день сыграет на выезде «Крыльями Советов».