Властимил Петржела: «Зениту» ничего не помешает стать чемпионом в этом сезоне

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела» не считает ничью в матче с «Уралом» (0:0) проблемой для сине-бело-голубых, чтобы стать чемпионом в текущем сезоне.

«Я предполагал, что игра закончится вничью, меня это ничуть не удивило. Ожидалось, что в гостях с «Уралом» будет тяжелая игра, такое бывает.

«Зениту» ничего не помешает стать чемпионом в этом году. Посмотрите на другие команды - они намного хуже. Даже очевидные конкуренты выглядят намного слабее. Что касается Семака, то под ним невозможно раскачивать лодку: Сергей - лучший тренер для «Зенита». Об его увольнении не может быть и речи», - сказал Петржела Sport24.

Сине-бело-голубые остаются лидером чемпионата, набрав 30 очков, «шмели» все еще последние, но уже с 11 очками.

В следующем туре «Зенит» 19 ноября дома примет «Нижний Новгород», а «Урал» на следующий день сыграет на выезде «Крыльями Советов».