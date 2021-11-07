Фан-сайт «Ливерпуля» предложил Клоппу купить Захаряна

Главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу фанатский сайт команды - liverpool.com посоветовал купить полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна.

Автор предложения считает, что 18-летний футболист отлично подходит «красным» по возрасту при этом, он не является достаточно звездным игроком и обойдется всего в 13 млн фунтов. Отмечаются также хорошие перспективы, универсализм и результативность футболиста.

Добавим, что Захарян забил пять голов в 27 матчах за основную команду «Динамо».