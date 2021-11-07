Самошников получил серьезную травму и рискует пропустить решающие игры сборной в отборе на ЧМ-2022

Защитник «Рубина» и сборной России Илья Самошников получил серьезную травму перед матчем 14-го тура с «Ростовом».

Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Роман Трушечкин со ссылкой на слова Леонида Слуцкого.

«Его нет даже в запасе сегодня. Леонид Слуцкий сказал, что он получил серьезную травму. Это мостик уже в сборную. Возможно, Самошников мимо сборной, мимо этих важнейших матчей», — сказал Трушечкин в эфире телеканала «Матч премьер».

За национальную сборную Самошников провел три матча. Его дебют в составе случился 1 сентября 2021 года в игре с Хорватией (0:0).

Добавим, что в ноябре российская сборная проведет два заключительных матча группового этапа квалификации чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. 11 ноября сборная России сыграет против Кипра в Санкт-Петербурге, а 14-го числа встретится с Хорватией в Сплите.

Подопечные Карпина лидируют в турнирной таблице группы, опережая команду Хорватии на два очка.