Гол Ману Тригероса принес «Вильярреалу» победу над «Кадисом»

«Вильярреал» в домашнем матче 13-го тура испанской примеры победил «Хетафе» со счетом 1:0.

В составе «желтой субмарины» на десятой минуте забил Ману Тригерос.

Таким образом, «Вильярреал» набрал 15 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице, «Хетафе» остался с шестью очками и опустился на последнюю строчку.

В следующем туре «Вильярреал» 20 ноября сыграет на выезде против «Сельты», а «Хетафе» на следующий день примет «Кадис».

Примера

13-й тур

«Вильярреал» (Вильярреал) - «Хетафе» (Хетафе) - 1:0 (1:0)

Гол: Тригерос, 10