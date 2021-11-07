«Спартак» - «Локомотив»: Игнатов выйдет в стартовом составе, Рассказов и Ларссон в запасе

Король Канело! Как Альварес смачно нокаутировал Планта и стал седьмым абсолютным чемпионом мира по боксу

Мексиканец Сауль Альварес сделал то, чего все давно ждали: забрал четвертый чемпионский пояс в суперсреднем весе, нокаутировав американца Калеба Планта в Лас-Вегасе.