«Спартак» - «Локомотив»: Игнатов выйдет в стартовом составе, Рассказов и Ларссон в запасе

Сегодня, 7 ноября, состоится матч 14-го тура между «Спартаком» и «Локомотивом». Игра состоится на «Открытие Банк Арена» и начнется в 19:00 мск.
«Спартак»: Селихов, Кофрие, Жиго, Джикия, Аиртон, Зобнин, Литвинов, Игнатов, Мозес, Промес, Соболев
Запасные: Максименко, Марков, Ещенко, Гапонов, Кутепов, Бакаев, Ларссон, Ломовицкий, Умяров, Мельников, Рассказов
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Ненахов, Едвай, Баринов, Жемалетдинов, Куликов, Марадишвили, Керк, Смолов, Камано.
Запасные: Савин, Черный, Сильянов, Мурило, Рыбчинский, Борисенко, Лисакович.
источник: «Советский спорт»