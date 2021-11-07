Джеррард, Фонсека, Хьюлманд являются претендентами на пост главного тренера «Астон Виллы»

Сразу несколько известных специалистов могут стать главным тренером «Астон Виллы». В их числе - Стивен Джеррард, Каспер Хьюлманд и Паулу Фонсека.

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард и коуч «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль в первую очередь рассматриваются кандидатами в клуб, сообщает The Telegraph.

Также в списке «львов» главный тренер датчан Каспер Хьюлманд, Томас Франк (»Брентфорд») и Пауло Фонсека, последней работой которого была «Рома».

Напомним, после поражения от «Саутгемптона» (0:1) бывший главный тренер «львов» Дина Смит был отправлен в отставку. Он возглавлял клуб с 2018 года. После 11-и туров в английском чемпионате «Астон Вилла» набрала десять очков и занимает 15 место.