Геннадий Орлов: Бразильцы «Зенита» замерзли на Урале

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему «Зенит» не смог победить «Урал» (0:0) в 14-м туре российской премьер-лиге (РПЛ).

«Зенит» играл пешком. Видимо, бразильцы пребывали в некотором шоке. Замерзли на Урале (смеется). Они были совсем не похожи на себя.

Футболисты внутренне оказались не готовы к сегодняшнем матчу. Им трудно после «Ювентуса» переключиться на «Урал». Не хватило мотивации. Это видно со стороны», - приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Сине-бело-голубые остаются лидером чемпионата, набрав 30 очков, «шмели» все еще последние, но уже с 11 очками.

В следующем туре «Зенит» 19 ноября дома примет «Нижний Новгород», а «Урал» на следующий день сыграет на выезде «Крыльями Советов».