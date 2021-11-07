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Наумов считает, что «Локомотив» обыграет «Спартак»

Московское начнется в 19:00 на «Открытие Банк Арене».
07 ноября 2021 18:21
автор: Максим Скороходов

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов предположил, как закончится гостевой матч «железнодорожников» против «Спартака» в 14-м туре российской премьер-лиге (РПЛ).

«Мне кажется, «Локомотив» выиграет с разницей в два мяча. Во-первых, «Локомотив» в последних играх значительно прибавил, хорошо выглядел с «Галатасараем» и в целом смотрится сильнее «Спартака». Во-вторых, красно-белые провели очень энергозатратный матч в Лестере. У «Спартака» не очень длинная скамейка и не такая большая ротация, поэтому им может не хватить запроса прочности, чтобы обыграть «железнодорожников», - приводит слова Наумова «Чемпионат».

Добавим, что на данный момент «Локомотив», имея 24 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» за 13 матчей набрал 18 очков и находится на девятой строчке турнирной таблицы.

источник: Чемпионат.com
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