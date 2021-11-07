«Ростов» разгромил «Рубин» дома, забив пять голов

Завершился матч 14-го тура РПЛ, в котором встречались «Ростов» и «Рубин». Встреча прошла на «Ростов-Арене» и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.

Первый гол в встрече забил Солтмурад Бакаев (35-я минута). После этого забивали исключительно хозяева. Спустя семь минут Хорен Байрамян восстановил равенство в счете (42). После перерыва забитыми мячами отметились Дмитрий Полоз (50), Понтус Алмквист (55), Али Соу (65) и Даниил Глебов (82).

«Ростов» впервые одержал победу при Виталии Кафанове. Подопечные Леонида Слуцкого после минимального успеха над ЦСКА (1:0 разгромно проиграли на выезде.

После этой встречи на счету южан десятое место и 16 баллов, у казанцев осталось 19 очков и восьмое место в турнирной таблице.

Следующий матч в РПЛ «Ростов» проведет против «Уфы» дома, а «Рубин» отправится на выезд в Сочи на матч с местной командой. Обе игры пройдут 21 ноября.

РПЛ

14-й тур

«Ростов» (Ростов) - «Рубин» (Казань) 5:1

Голы: Байрамян 42, Полоз 50, Алмквист 55, Соу 65, Глебов 82, - Бакаев 35.