«Монако» не смог переиграть «Реймс», Головин был заменен во втором тайме

Сегодня, 7 ноября, в Реймсе на стадионе «Огюст Делон» состоялся матч 13-го тура между одноименной командой и «Монако». Счет в встрече 0:0.

Отметим. что полузащитник сборной России Александр Головин отыграл на поле 61 минуту, прежде чем его заменил Крепин Диатта.

После очной встречи в активе «монегасков» 18 очков и десятое место в таблице, у «Реймса» 12 баллов и 16 позиция.

Следующий матч во французской Лиге 1 подопечные Нико Ковача проведут 19 ноября против «Лилля», а «Реймс» поедет на выезд к «Страсбургу».