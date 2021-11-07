«Арсенал» обыграл «Уотфорд» в 11-м туре АПЛ

Лондонский «Арсенал» по домашнем матче 11-го тура английской премьер-лиги победил «Уотфорд» со счетом 1:0.

В составе «канониров» на 56-й минуте отличился Эмил Смит-Роу.

Добавим, что команда Микеля Артеты могла открыть счет раньше, когда Пьер-Эмерик Обамеянг не реализовал пенальти на 36-й минуте.

Таким образом, «Уотфорд» остался с десятью очками и опустился на 17-е место в турнирной таблице, а «канониры» набрали 20 очков и поднялись на пятую строчку.

В следующем туре «Уотфорд» примет на своем поле «Манчестер Юнайтед», а «Арсенал» сыграет на выезде против «Ливерпуля».

АПЛ

11-й тур

«Арсенал» (Лондон) - «Уотфорд» (Уотфорд) - 1:0 (0:0)

Гол: Смит-Роу, 56

Незабитый пенальти: Обамеянг ( «Арсенал» ), 36