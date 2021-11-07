Антон Шунин: После игры с «Краснодаром» Москалев извинился за неверно показанную красную карточку

Вратарь «Динамо» Антон Шунин признался, что он не испытывал беспокойства, когда главный арбитр матча с «Краснодаром» показал ему красную карточку за сейв руками за пределами штрафной. Впоследствии карточка была отменена.

«Когда судья достал красную карточку, я был спокоен: сразу подошел к нему и попросил посмотреть VAR. Плюс убирал наших игроков от арбитра, потому что понимал — видеоповтор отменит удаление. Так и случилось. Когда судья вернулся после VAR и снова потянулся за красной, сначала не понял: «Как так?!». Но по протоколу он должен это сделать, чтобы отменить удаление. А после игры Москалев извинился за эпизод с карточкой, — сказал Шунин Sport24.

В составе бело-голубых на 73-й минуте отличился атакующий полузащитник Вячеслав Грулев.

Таким образом, команда Сандро Шварца набрала 26 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице. Подопечные Виктора Гончаренко остались с 21 очком и опустились на седьмую строчку.

В следующем туре «Краснодар» 20 ноября примет «Спартак», а «Динамо» на следующий день сыграет в Москве с тульским «Арсеналом».