«Лестер» сыграл в гостях вничью с «Лидсом»

«Лестер» в гостевом матче 11-го тура английской премьер-лиги сыграл вничью с «Лидсом» со счетом 1:1.
На гол бразильского форварда хозяев поля Рафиньи (26-я минуты) гости ответили точным ударом полузащитника Харви Барнса (28).
Таким образом, «Лестер» набрал 15 очков и остался на 12-м месте, «Лидс» поднялся на 15-ю строчку турнирной таблицы, добыв 11 очков.
В следующем туре пройдут матчи «Лестер» - «Челси» и «Тоттенхэм» - «Лидс».
АПЛ
11-й тур
«Лидс» (Лидс) - «Лестер Сити» (Лестер) - 1:1 (1:1)
Голы: Рафинья, 26 - Барнс, 28.
источник: «Советский спорт»