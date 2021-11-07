«Эвертон» и «Тоттенхэм» сыграли в нулевую ничью в первом матче Конте во главе «шпор» в АПЛ

Сегодня, 7 ноября, на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле состоялся матч 11-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Тоттенхэмом». Игра завершилась со счетом 0:0.

Отметим, что на 92-й минуте защитник хозяев Мэйсон Холгейт получил прямую красную карточку за грубый фол.

После очного противостояния команды продолжают располагаться на соседних строчках турнирной таблицы. У «Тоттенхэма» 16 очков и девятое место, у «ирисок» 15 баллов и 11 строчка.

В следующем матче «Эвертон» сыграет с одним из лидеров сезона «Манчестер Сити» на выезде, а подопечные Антонио Конте дома примут «Лидс». Обе встречи состоятся 21 ноября.