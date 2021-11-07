Медведев проиграл Джоковичу в финале «Мастерса» в Париже

Российский теннисист Даниил Медведев в финале турнира серии «Мастерс» в Париже проиграл сербу Новаку Джоковичу со счетом 6:4, 3:6, 3:6.

Медведев семь раз за матч подал навылет, совершив три двойные ошибки, и реализовал три брейкпоинта из десяти.

На счету Джоковича шесть эйсов, две двойные ошибки и пять брейков при шести возможностях взять подачу россиянина.

Добавим, что это была первая встреча теннисистов после того, как Медведев обыграл Джоковича в финале US Open и не дал тому собрать календарный «Большой шлем ».