Гендиректор «Химок» заявил, что у клуба больше миллиарда денег в бюджете

Гендиректор подмосковных «Химок» Сергей Анохин рассказал, какой бюджет у команды, которая располагается на текущем 15-м месте в таблице РПЛ.

«Сколько у «Химок» денег? Достаточно, чтобы играть и выиграть. Сколько миллионов? Больше миллиарда», — передает слова Анохина Sport24.

Отметим, что в 14-м туре «Химки» уступили самарским «Крыльям Советов» со счетом 0:3. После этого матча подмосковный клуб остался на 15-м месте с 12-ю баллами. Следующая игра состоится 21 ноября против ЦСКА в Москве.