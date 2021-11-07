Ринат Билялетдинов - об игре Кварацхелии: Сейчас наступает момент истины для Хвичи

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов заявил, что для Кварацхелии наступил важный период в его карьере. В нынешнем сезоне на счету грузинского футбола в 12 матчах один забитый гол.

— С ним все происходит из-за того, что соперник стал внимательнее против него действовать. Прыткий защитник может заблокировать, в момент приема хорошо начали встречать. Хвича может смещаться в середину, но уже не в глубине поля.

Надо задавать вопрос тренерскому штабу, какие есть способы усиления игры для Хвичи. Сейчас наступает момент истины: либо он прибавит и будет преодолевать трудности, либо же останется на прежнем уровне. Хвича — это такой игрок, который окрылен после успешных действий на поле, — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне полузащитник в 12 матчах лишь однажды забил гол и отдал две голевые передачи. В летнее трансферное окно игроком активно интересовался ряд ТОП клубов Европы.