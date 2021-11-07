ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Ринат Билялетдинов - об игре Кварацхелии: Сейчас наступает момент истины для Хвичи

«Рубин» крупно уступил «Ростову» в матче 14-го тура РПЛ (1:5).
07 ноября 2021 20:11
автор: Александр Бойченко

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов заявил, что для Кварацхелии наступил важный период в его карьере. В нынешнем сезоне на счету грузинского футбола в 12 матчах один забитый гол.

— С ним все происходит из-за того, что соперник стал внимательнее против него действовать. Прыткий защитник может заблокировать, в момент приема хорошо начали встречать. Хвича может смещаться в середину, но уже не в глубине поля.

Надо задавать вопрос тренерскому штабу, какие есть способы усиления игры для Хвичи. Сейчас наступает момент истины: либо он прибавит и будет преодолевать трудности, либо же останется на прежнем уровне. Хвича — это такой игрок, который окрылен после успешных действий на поле, — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне полузащитник в 12 матчах лишь однажды забил гол и отдал две голевые передачи. В летнее трансферное окно игроком активно интересовался ряд ТОП клубов Европы.

источник: «РБ-Спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Россиянин Сергей Харитонов защитил титул PaRus FC в тяжелом весе"Коламбус" победил "Колорадо" благодаря четырём передачам россиянВашингтонский обком. Овечкин готовится к Олимпиаде, Кузнецов ждёт, остальные надеются«Думала, умираю». Девушка Игнатьева – о панической атакеПокончил с собой, как и отец: известный хоккеист найден мертвымСтаршая дочь лучшего хоккеиста в истории - редкая красотка!
Месть Каменева. Как новичок ЦСКА решил судьбу армейского дерби
Столичные и петербургские армейцы впервые встретились в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ, и команда Сергея Федорова всухую разгромила принципиального соперника (4:0) благодаря дублю и голевому пасу «перебежчика» Владислава Каменева.
Сайты пяти букмекеров отключились, Гамова вошла в жюри «Медиабитвы», William Hill показал 93-процентный рост
Обзор новостей букмекерского рынка.
«Зенит» стал невыездным? Чемпионы России потеряли очки в третьем гостевом матче подряд
В  14-м туре РПЛ «Урал» и «Зенит» в Екатеринбурге голов не забили, а питерцы с 51-й минуты играли в меньшинстве.
Из дебютанток — в лидеры золотой сборной. Как «итальянка» Самсонова вернула России титул первой команды мира
После 13-летнего перерыва женская сборная России вновь выиграла командный ЧМ - Кубок Билли-Джин Кинг. В финале турнира, проходившего в Праге, наши девушки обыграли швейцарских теннисисток – 2:0.
Усман и Намаюнас отстояли титулы, Гейджи и Чендлер устроили побоище года (видео)
«Плеймейкер» подводит итоги незабываемого турнира UFC 268 в Нью-Йорке, в главном бою которого нигериец Камару Усман победил американца Колби Ковингтона.
«У «Спартака» есть атака и моменты в каждом матче, поэтому он победит «Локо» 2:0». Прогноз Ловчева на дерби
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев разобрал для «Плеймейкера» предматчевые расклады в центральном поединке 14-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Локомотивом» (7 ноября, 19:00).
Король Канело! Как Альварес смачно нокаутировал Планта и стал седьмым абсолютным чемпионом мира по боксу
Мексиканец Сауль Альварес сделал то, чего все давно ждали: забрал четвертый чемпионский пояс в суперсреднем весе, нокаутировав американца Калеба Планта в Лас-Вегасе.
Гол, пас и спасительный буллит! Капризов провел лучший матч в новом сезоне НХЛ (видео)
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов во втором матче подряд забросил шайбу и отдал голевую передачу, и эти два очка вкупе с послематчевым буллитом помогли «дикарям» вырвать волевую победу в гостях у «Питтсбурга» (5:4).
Буона сера от Кассьерры! Как колумбиец из «Сочи» уничтожил оборону ЦСКА
В одном из центральных матчей 14-го тура РПЛ команда Владимира Федотова уверенно разобралась с армейцами (4:1) благодаря двум голам и двум голевым передачам Матео Кассьерры и вернулась на второе место в турнирной таблице.
А чемпионка-то — настоящая! Как Щербакова с блеском выиграла итальянский Гран-при
В Турине на 3-м этапе серии Гран-при российские фигуристки сделали победный дубль: у Анны Щербаковой – золото, у Майи Хромых – серебро.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика